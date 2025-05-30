وزير الدفاع الإسرائيليّ: سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية في الضفة الغربية

أكّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أنّ إسرائيل ستبني "الدولة اليهودية الإسرائيلية" في الضفة الغربية، غداة إعلانها إقامة 22 مستوطنة جديدة في الأراضي المحتلة.



واعتبر أنّ هذا رد قاطع على "المنظمات الإرهابية"، على حد قوله، التي تحاول إيذاءهم وإضعاف قبضتهم على هذه الأرض.



وقال: "هي أيضًا رسالة واضحة (للرئيس الفرنسيّ إيمانويل) ماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية هنا على الأرض".