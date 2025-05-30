الأمم المتحدة: 100 في المئة من سكان غزة معرضون للمجاعة

أكّد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنّ "غزة هي المكان الأكثر جوعًا في العالم".



وأوضح أنّ "100 في المئة من السكان معرّضون لخطر المجاعة".



وقال ينس لاركه في مؤتمر صحافيّ دوريّ للأمم المتحدة في جنيف، "إنها المنطقة المحددة الوحيدة، البلد أو القطاع المحدد الوحيد داخل بلد، حيث كل السكان معرّضون لخطر المجاعة. 100 في المئة من السكان معرّضون لخطر المجاعة".



وأشار لاركه إلى الصعوبات التي تواجهها الأمم المتحدة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة والتي لا تسمح إسرائيل بإدخالها إلا بكميات قليلة بعد حصار مطبق بدأته مطلع آذار/مارس قبل استئناف هجومها العسكريّ في القطاع الفلسطينيّ.



ولفت إلى أنّ إسرائيل سمحت بدخول 900 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية منذ رفع الحصار جزئيًا، لكن حتى الآن لم تدخل الا 600 شاحنة إلى منطقة التفريغ في غزة، لكن حمولة عدد منها فقط هي التي تمّ نقلها الى داخل القطاع، وذلك يعدو أساسًا إلى اعتبارات أمنية.



واعتبر أنّ هذا العدد المحدود من الشاحنات "هو مجرد قطرة في محيط" قائلًا إنّ مهمة توزيع المساعدات واجهت "قيودا تشغيلية جعلتها إحدى أكثر عمليات المساعدة المعوّقة ليس فقط في عالم اليوم، بل في التاريخ الحديث".