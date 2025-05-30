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المتحدث باسم الكرملين: من المتوقع أن تناقش روسيا وأوكرانيا قائمة شروط وقف إطلاق النار

أخبار دولية
2025-05-30 | 08:30
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المتحدث باسم الكرملين: من المتوقع أن تناقش روسيا وأوكرانيا قائمة شروط وقف إطلاق النار
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المتحدث باسم الكرملين: من المتوقع أن تناقش روسيا وأوكرانيا قائمة شروط وقف إطلاق النار

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّه من المتوقع أن تناقش روسيا وأوكرانيا قائمة شروط وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل في إسطنبول.

وأشاد بدور الولايات المتحدة للوساطة في المحادثات.
 
واقترحت روسيا عقد جولة ثانية من المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول في الثاني من حزيران.

لكن وزير الخارجية الأوكرانيّ أندريه سيبيها قال إنّ كييف ترغب في الحصول على وثيقة توضح مقترحات روسيا في شأن التوصل إلى اتفاق سلام قبل إرسال وفد إلى المحادثات في إسطنبول.
 
ولفت بيسكوف إلى أنّ الوفد الروسيّ سيسافر إلى إسطنبول وسيكون جاهزًا، لإجراء محادثات مع أوكرانيا صباح الاثنين.
 
وأوضح أنّه في الوقت الحالي، يركز الجميع على المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

كما أوضح أنّه يجري العمل على وضع قائمة شروط لهدنة موقتة.

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