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ترامب يتهم الصين بانتهاك الاتفاق في شأن التعرفات الجمركية
أخبار دولية
2025-05-30 | 08:53
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ترامب يتهم الصين بانتهاك الاتفاق في شأن التعرفات الجمركية
أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، تجدد التوترات التجارية مع الصين، التي اتهمها بـ"انتهاك" اتفاق لخفض الرسوم الجمركية، في وقت بدت المفاوضات متعثرة بين الجانبين.
وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "الصين، وهو أمر قد لا يُفاجئ البعض، انتهكت اتفاقها معنا بشكل كامل"، بعد ساعات من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن المحادثات التجارية مع بكين "متعثرة بعض الشيء".
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