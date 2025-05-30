ماكرون: سنفقد كل مصداقيتنا في حال تخلينا عن غزة

اعتبر الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أنّ الغرب يخاطر "بفقدان كل مصداقيته أمام العالم" إذا "تخلى عن غزة ... وسمح لإسرائيل بأن تفعل ما تشاء".



وقال، خلال منتدى حوار شانغريلا الدفاعيّ في سنغافورة: "لهذا السبب نرفض المعايير المزدوجة".



وأكّد أنّ هذا ينطبق أيضًا على الحرب في أوكرانيا.