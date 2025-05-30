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وزير ألماني: تسليم المزيد من الأسلحة لإسرائيل سيتوقف على الوضع في غزة

أخبار دولية
2025-05-30 | 10:18
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وزير ألماني: تسليم المزيد من الأسلحة لإسرائيل سيتوقف على الوضع في غزة
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وزير ألماني: تسليم المزيد من الأسلحة لإسرائيل سيتوقف على الوضع في غزة

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن ن ألمانيا ستتخذ القرار بشأن الموافقة على شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل بناء على تقييم الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وشكك فاديفول في مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونج، فيما إذا كان ما يحدث في غزة يتوافق مع القانون الدولي.

وأضاف: "ندرس هذا الأمر، وإذا لزم الأمر، سنأذن بشحنات أسلحة أخرى بناء على هذا التقييم".

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