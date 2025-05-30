روسيا لمجلس الأمن: وقف إطلاق النار ليس كافيًا لإنهاء الحرب

أكّدت روسيا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنّ وقف إطلاق النار ليس كافيًا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا.



وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا لمجلس الأمن: "لتحقيق تسوية مستدامة ودائمة للأزمة الأوكرانية، نحتاج إلى معالجة أسبابها الجذرية".



وأوضح أنّ ما يقترحونه هو عقد جولة ثانية من المحادثات في إسطنبول الاثنين المقبل، "لتبادل المذكرات في شأن نهج كل من الطرفين في عملية المفاوضات".