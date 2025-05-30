ايران تستدعي القائم بأعمال السفارة النمسوية بعد تقرير استخباريّ عن برنامجها النوويّ

استدعت إيران القائم بأعمال السفارة النمسوية لتقديم احتجاج على تقرير استخباريّ نمساويّ يفيد بأنّ طهران تواصل تطوير برنامجها النوويّ العسكريّ، في وقت تجري الجمهورية الإسلامية مباحثات للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن نشاطاتها الذرية.



والإثنين، نشرت وكالة الاستخبارات الداخلية النمسوية تقريرها السنويّ بشأن التهديدات الإرهابية في العالم، واعتبرت فيه أن "برنامج تطوير الأسلحة النووية الإيرانية متقدم جدا".



وأشار التقرير إلى أنّ "جميع الجهود الهادفة إلى منع تسلّح إيران، من خلال العقوبات والاتفاقات، أثبتت عدم فعاليتها حتى الآن".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إن التقرير "ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة، تم إعداده فقط بهدف خلق أجواء إعلامية ضد الجمهورية الإسلامية"، وإنه "يفتقر إلى أي مصداقية أو موثوقية". كما طالب الحكومة النمسوية بتقديم توضيحات.



وفي وقت لاحق الجمعة، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة النمسوية في طهران، لـ"تنقل إليه احتجاج إيران الشديد"، حسبما أفادت وكالة أنباء إرنا الرسمية.



وأوضحت الوكالة أنّ الوزارة "أشارت خلال اللقاء إلى التناقض التام بين التقرير النمسوي والعديد من التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية".



وتتهم دول غربية وإسرائيل، إيران بالسعي الى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية، مؤكدة الطابع السلمي لبرنامجها النوويّ.



وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 60 في المئة، غير البعيد من 90% المطلوب للاستخدام العسكري.



وأتى التقرير الاستخباريّ النمسويّ قبل أيام من إعداد الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا، تقريرها الدوري بشأن الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية.