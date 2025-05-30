وسائل إعلام إسرائيلية: جنود في لواء غولاني نفذوا عملية اقتحام سرية في قرية الخضر بالأراضي السورية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنودا من الكتيبة 7006 الاحتياط في لواء غولاني نفذوا عملية اقتحام سرية في قرية الخضر بالأراضي السورية بناء على تقييم استخباراتي يفيد بوجود كميات كبيرة من أسلحة حزب الله في القرية، كانت مخصصة لعمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي، ومن بين الأسلحة بنادق قنص وكلاشينكوف وقاذفات آر بي جي وصواريخ تم تدميرها.

