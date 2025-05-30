أ.ف.ب عن مصدر دبلوماسيّ: وزير الخارجية السعوديّ يقوم الأحد بزيارة نادرة للضفة الغربية

يتوجه وزير الخارجية السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان الأحد إلى رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في زيارة أولى يقوم بها وزير سعوديّ للخارجية للضفة منذ أن احتلتها اسرائيل في 1967، وفق ما أفاد مصدر في السفارة الفلسطينية في الرياض.



وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "وفدا وزاريا برئاسة وزير الخارجية سيتوجه الى رام الله الاحد".