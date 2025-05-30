وكالة فارس نقلًا عن مسؤول إيرانيّ: تهديد ترامب بتدمير المنشآت النووية الإيرانية خط أحمر واضح

نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول إيرانيّ قوله إنّ تهديد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، بتدمير المنشآت النووية الإيرانية خط أحمر واضح وستكون له عواقب وخيمة.



ونقلت فارس عن المسؤول قوله: "إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى حل دبلوماسي، فعليها التخلي عن لغة التهديدات والعقوبات".



وأضاف: "مثل هذه التهديدات "عداء صريح ضد المصالح الوطنية الإيرانية".