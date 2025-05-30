ترامب: ماسك لن يغادر الإدارة كليًا

أوضح الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ الملياردير إيلون ماسك، لن يغادر الإدارة كليًا.



وأشار إلى أنّه سيعود بين الحين والآخر.



وقال في مؤتمر صحافيّ مع ماسك في البيت الأبيض في مناسبة مغادرة الملياردير لمنصبه: "لقد قام بعمل رائع".



وأوضح ماسك أنّ رحيله عن البيت الأبيض لا يعني نهاية إدارة الكفاءة الحكومية التي كان يتولى الإشراف عليها وأنّ جزءًا كبيرًا من فريقه المسؤول عن خفض التكاليف سيبقى في منصبه، وسيواصل تقديم المشورة للرئيس ترامب.



وعبر ماسك عن ثقته في أن إدارة الكفاءة ستحقق "مع مرور الوقت" توفيرًا للنفقات قدره تريليون دولار، وهو ما وعد به.

من جهة أخرى، أكد ترامب أنّ اتفاقًا في شأن وقف لاطلاق النار في غزة بات "قريبًا جدًا"، بعدما حضت إسرائيل حماس على القبول بالمقترح الذي قدمته الولايات المتحدة.



وقال: "هم قريبون جدا من اتفاق حول غزة"، مضيفا "سنبلغكم (التطورات) خلال اليوم أو ربما غدا (السبت). لدينا فرصة للتوصل الى اتفاق".