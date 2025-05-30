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غارة إسرائيلية على غرب سوريا
أخبار دولية
2025-05-30 | 16:17
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غارة إسرائيلية على غرب سوريا
استهدفت غارة إسرائيلية منطقة الساحل في غرب سوريا، على ما أفاد التلفزيون السوري الرسمي، ,هي الأولى على البلاد منذ نحو شهر، وتأتي بعد إعلان سوريا الشهر الحالي عن مفاوضات غير مباشرة مع الدولة العبرية لاحتواء الأوضاع.
وقال التلفزيون السوري الرسمي إن "غارة من طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مواقع قرب قرية زاما بريف جبلة جنوبي اللاذقية".
أخبار دولية
إسرائيلية
سوريا
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