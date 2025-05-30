زيلينسكي: وقف إطلاق النار ضروري لتحقيق السلام

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه أبلغ نظيره التركي طيب أردوغان بأن وقف إطلاق النار ضروري للمضي قدما نحو تسوية تنهي الحرب مع روسيا.



وكتب زيلينسكي على تطبيق "تلغرام" عن محادثته مع الرئيس التركي: "يتعين أن يكون هناك وقف لإطلاق النار للمضي قدما نحو السلام. يجب أن يتوقف قتل الناس".



وأضاف: "إننا نتشارك الرأي بأن هذا الاجتماع لا يمكن... أن يكون بلا جدوى".



وقال زيلينسكي أيضا إنهما ناقشا إمكانية تنظيم اجتماع رباعي يضم رؤساء أوكرانيا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة.