وزير الدفاع الأميركي يحذر من خطر صيني وشيك

وصف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث اليوم السبت الخطر الذي تمثله الصين بأنه حقيقي ووشيك، وحث حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي على زيادة إنفاقهم على احتياجاتهم الدفاعية.



وأكد هيغسيث الذي كان يتحدث لأول مرة في حوار شانغريلا في سنغافورة أن منطقة المحيطين الهندي والهادي تمثل أولوية لإدارة ترامب. وحوار شانغريلا هو المنتدى الآسيوي الأبرز لقادة الدفاع والجيوش والدبلوماسيين.



وقال وزير الدفاع الأميركي في واحدة من أقوى تصريحاته بشأن الصين منذ توليه منصبه في كانون الثاني: "لا داعي لتجميل الأمر. الخطر الذي تشكله الصين حقيقي، وقد يكون وشيكًا". وأضاف أن أي محاولة من جانب الصين لغزو تايوان "ستؤدي إلى عواقب وخيمة على منطقة المحيطين الهندي والهادي والعالم"، مرددًا تصريح ترامب بأن الصين لن تغزو تايوان في عهده.



وشدد هيغسيث على أنه "يجب أن يكون واضحًا للجميع أن بكين تستعد بشكل موثوق لاستخدام القوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادي".