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ترامب يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%

أخبار دولية
2025-05-31 | 00:23
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ترامب يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%
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ترامب يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة أنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية من الصلب والألمنيوم من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، ما يزيد الضغط على منتجي الصلب في العالم ويهدد‭‭ ‬‬بتوسيع نطاق حربه التجارية.

وقال ترامب خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا: "سنفرض زيادة بنسبة 25 بالمئة. سنرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة الأميركية من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، ما سيعزز صناعة الصلب في الولايات المتحدة".

وأعلن ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية على منتجات الصلب خلال خطاب ألقاه قرب مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا حيث أشاد باتفاقية بين شركتي نيبون ستيل اليابانية ويو إس ستيل الأميركية. وقال ترامب إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 14.9 مليار دولار ستساعد، شأنها شأن الرسوم الجمركية، في الحفاظ على وظائف عمال الصلب في الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق، أعلن ترامب أن زيادة الرسوم الجمركية ستطبق أيضًا على منتجات الألمنيوم وأنها ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من حزيران. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "صناعتا الصلب والألمنيوم الخاصة بنا تعودان بقوة لم يسبق لها مثيل".

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