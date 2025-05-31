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الأمم المتحدة: الأوضاع في غزة كارثية رغم استئناف دخول المساعدات
أخبار دولية
2025-05-31 | 00:26
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الأمم المتحدة: الأوضاع في غزة كارثية رغم استئناف دخول المساعدات
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن الوضع في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل 19 شهرًا، على الرغم من استئناف التسليم المحدود للمساعدات في القطاع الفلسطيني الذي تلوح فيه المجاعة.
وأنهت إسرائيل، تحت ضغط عالمي متزايد، حصارًا دام 11 أسبوعًا على غزة قبل 12 يومًا، ما سمح باستئناف عمليات محدودة بقيادة الأمم المتحدة. وجرى أيضًا يوم الاثنين الإعلان عن آلية جديدة مثيرة للجدل لتوزيع المساعدات، وهي مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك: "من الجيد وصول أي مساعدات إلى أيدي المحتاجين". لكنه أضاف أن عمليات تسليم المساعدات "ليس لها تأثير يذكر" حتى الآن بوجه عام.
وأشار إلى أن "الوضع الكارثي في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب".
أخبار دولية
المتحدة:
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المساعدات
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