مسؤول: إسرائيل لن تتعاون مع زيارة وزراء خارجية عرب إلى الضفة الغربية المحتلة

أكد مسؤول إسرائيلي أن الدولة العبرية "لن تتعاون" مع زيارة وزراء خارجية عرب الى الضفة الغربية المحتلة.وقال المسؤول في بيان صدر في وقت متأخر ليل الجمعة السبت: "كانت السلطة الفلسطينية التي ما زالت ترفض إدانة مجزرة السابع من تشرين الأول تعتزم أن تستضيف في رام الله اجتماعًا استفزازيًا لوزراء خارجية دول عربية للترويج لإقامة دولة فلسطينية"، مضيفًا أن إسرائيل التي تسيطر على كل المنافذ الى الضفة الغربية "لن تتعاون مع خطوة كهذه تهدف الى الإضرار بها وبأمنها".