وزير الدفاع الأسترالي يحث الصين على مزيد من الإنفتاح العسكري

حث وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز اليوم السبت الصين على مزيد من الشفافية بشأن تحديث جيشها وعمليات الانتشار العسكري في الوقت الذي تستعد فيه دول المحيط الهادي لوجود صيني أكثر حزمًا.



وفي حديثه لرويترز على هامش حوار شانغري-لا الدفاعي في سنغافورة، قال مارلز إنه في حين أن الصين لا تزال شريكًا استراتيجيًا مهمًا لأستراليا، فإن التواصل بشكل أكثر انفتاحًا بين البلدين هو مفتاح العلاقة "المثمرة".



وأشار إلى أنه "عندما تنظر إلى النمو في الجيش الصيني الذي حدث دون طمأنة استراتيجية أو شفافية استراتيجية، فإننا نود أن يكون لدينا شفافية أكبر بشأن ما تسعى الصين إلى فعله، ليس فقط بالنسبة لتعزيزاتها ولكن بالنسبة للتدريبات التي تجريها أيضًا".



وأكد أننا "نريد أن تكون لدينا أفضل علاقة مثمرة مع الصين... ونأمل أن نرى في سياق تلك العلاقة المثمرة شفافية أكبر وتواصلًا أكبر بين بلدينا فيما يتعلق بدفاعنا".