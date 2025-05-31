وكالة ريا نوفوستي: روسيا تسيطر على قريتين في أوكرانيا

ذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية للأنباء اليوم السبت نقلًا عن وزارة الدفاع أن القوات الروسية سيطرت على قريتين في شرق أوكرانيا هما نوفوبيل في منطقة دونيتسك وفودولاجي في منطقة سومي.ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من صحة التقرير الوارد عن ساحة المعركة.