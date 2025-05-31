حصيلة الفيضانات في نيجيريا ترتفع الى أكثر من 150 قتيلًا

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي ضربت بلدة موكوا في وسط نيجيريا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أكثر من 150 قتيلًا، وفًقا لما ذكره متحدث باسم وكالة إدارة الطوارىء في ولاية النيجر السبت.



وأشار إبراهيم أودو الحسيني المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارىء إلى أن الفيضانات تسببت بنزوح أكثر من 3000 شخص وتدمير 265 منزلًا بالكامل وجرف جسرين.



وحذر الحسيني من احتمال ارتفاع عدد الضحايا مع جرف نهر النيجر القوي لجثث القتلى.



وأكد الرئيس بولا تينوبو أن عمليات البحث والإنقاذ جارية وأن قوات الأمن تقدم المساعدة في الاستجابة للكارثة.



وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "يتم نشر مواد الإغاثة ومساعدات الإيواء المؤقتة دون تأخير في موكوا التي انهمرت عليها أمطار غزيرة في وقت متأخر الأربعاء وحتى صباح الخميس".



وشاهد مراسل وكالة فرانس برس في موكوا الجمعة مساكن منهارة والطرق غارقة في المياه في البلدة التي تقع على بعد أكثر من 350 كيلومترًا من العاصمة أبوجا.



وبحثت فرق الطوارىء والسكان بين الأنقاض بينما كانت مياه الفيضانات تتدفق إلى جانبها.



وأكد الحسيني أنه "تم انتشال بعض الجثث من تحت أنقاض المنازل المنهارة"، مشيرًا إلى أن فرقه ستحتاج إلى حفارات لانتشال الجثث.



وقال إن الكثيرين ما زالوا في عداد المفقودين.

