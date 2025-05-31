حديث عن رد حماس على مقترح ويتكوف بعد ظهر اليوم... هذا الجديد

لم يحصل أي تقدم في ملف وقف الحرب على غزة، بانتظار موافقة حماس وإسرائيل على مقترح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.وقالت الأمم المتحدة إن الوضع في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب قبل 19 شهرًا، على الرغم من استئناف التسليم المحدود للمساعدات في القطاع الفلسطيني الذي تلوح فيه المجاعة.ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الآلية المعتمدة لتوزيع المساعدات غير محادية وتجبر الفلسطينيين على النزوح.وحكي أن رد حماس سيعلن بعد ظهر اليوم، هل من جديد في هذا المجال؟