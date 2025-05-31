ترامب يقيل مديرة المتحف الوطني للبورتريه زاعمًا أنها متحيزة حزبيًا بشدة

أقال دونالد ترامب مديرة المعرض الوطني للبورتريه، زاعمًا أنها متحيزة حزبيًا بشدة، في وقت يدفع فيه الرئيس الأميركي بخطته لإعادة هيكلة المؤسسات الثقافية في البلاد.



وتعد إقالة مديرة المعرض أحدث خطوة هجومية من قبل الجمهوريين في عالم الفنون الذي يرونه معاديًا لهم ومعقلًا لخصومهم من الحزب الديموقراطي.