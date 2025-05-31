الوفد الوزاريّ العربيّ ندد بمنع إسرائيل زيارته إلى الضفة الغربية المحتلة

ندّد الوفد الوزاريّ العربيّ الذي كان يعتزم زيارة الضفة الغربية الأحد بمنع إسرائيل دخوله.



وأكّد أنّ هذا التصرف "يمثّل خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال"، وفق ما نقلت وزارة الخارجية الأردنية.



وقال بيان صادر عن الوزارة إنّ الوفد الذي يصل إلى عمان مساءً، "أكّد في موقف مشترك أنّ قرار إسرائيل منع زيارة الوفد إلى رام الله ولقاء الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والمسؤولين الفلسطينيين، يمثّل خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدوليّ".