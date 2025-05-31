تقرير سريّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن البرنامج النوويّ

نفذت إيران في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة، وفق ما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سريّ إلى الدول الأعضاء.



واطلعت رويترز على التّقرير.



وأوضح التقرير "الشامل" - الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في تشرين الثاني - أنّ "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءًا من برنامج نوويّ منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها".