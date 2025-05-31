تحالف أوبك بلاس يعلن زيادة كبيرة في انتاج النفط خلال تموز

أعلنت السعودية وروسيا وست دول أخرى أعضاء في أوبك بلاس زيادة كبيرة في إنتاج النفط الخام لشهر تموز.



وأوضح البيان أنّ الدول سترفع الانتاج بنحو 411 ألف برميل يوميًا، متجاوزة بذلك الزيادات السابقة.