إسرائيل: أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهر أنّ البرنامج النوويّ الإيرانيّ ليس سلميًا

لفتت إسرائيل إلى أنّ أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهر أنّ البرنامج النوويّ الإيرانيّ ليس سلميًا وأنّ طهران لا تزال عازمة على استكمال برنامجها للأسلحة النووية.



وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان: "على المجتمع الدوليّ أن يتحرك الآن لوقف إيران".



وأوضح أنّ مستوى تخصيب اليورانيوم الذي وصلت إليه "لا يوجد إلا في الدول التي تسعى بنشاط لامتلاك أسلحة نووية، وليس له أي مبرر مدنيّ على الإطلاق".