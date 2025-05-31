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مصدر كرديّ لفرانس برس: وفد من الإدارة في طريقه إلى دمشق

أخبار دولية
2025-05-31 | 08:41
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مصدر كرديّ لفرانس برس: وفد من الإدارة في طريقه إلى دمشق
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مصدر كرديّ لفرانس برس: وفد من الإدارة في طريقه إلى دمشق

يتّجه وفد من الإدارة الذاتية الكردية إلى دمشق للتفاوض مع السلطة السورية حول تطبيق بنود اتفاق وقعه الطرفان قبل نحو ثلاثة أشهر، وفق ما أفاد مصدر كرديّ وكالة فرانس برس، وسط تباين في الآراء إزاء نظام الحكم.
     
وتضمن اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار، برعاية اميركية، بنودًا عديدة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
     
لكن الإدارة الذاتية وجهت لاحقًا انتقادات الى السلطة على خلفية الاعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت انها لا تعكس التنوع. وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
     
وقال مصدر كرديّ في عداد الوفد، من دون الكشف عن هويته، إن "وفدا من الادارة الذاتية في طريقه الى دمشق لبحث بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين".
     
ونص الاتفاق على أن المكون الكردي "مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".
     
وحذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد. 

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