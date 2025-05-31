وزير الخارجية السعودي: سنكون إلى جانب سوريا في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من دمشق، أن بلاده ستكون في مقدم الدول التي تقف الى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، بعيد رفع العقوبات الأميركية والذي كان للرياض اليد الطولى فيه.



وقال بن فرحان في خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني: "نؤكد أن السعودية ستظل في مقدم الدول التي تقف الى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".



وأضاف: "هناك توجه ورغبة كبيرة من المستثمرين في المملكة للاستفادة من هذه الفرص بالتعاون مع الأشقاء في سوريا"، مشيرا الى أن بلاده ستقدم بمشاركة دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام.



والتقى بن فرحان الذي ترأس وفدا اقتصاديا سعوديا رفيع المستوى الرئيس أحمد الشرع، كما زار برفقة الشيباني المسجد الأموي في دمشق، حيث أم المصلين.



وقال بن فرحان، إن وفودا اقتصادية سعودية ستزور دمشق قريبا، لافتا الى أن العمل جار على بحث أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.



