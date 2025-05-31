حماس: سلمنا ردنا على مقترح ويتكوف

أعلنت حركة حماس، أنه بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقًا من مسؤوليتها العالية تجاه شعبها ومعاناته، سلّمت اليوم ردّها على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقّق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا شاملًا من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبها وأهلها في القطاع.



ولفتت في بيان، الى أنه سيتمّ إطلاق عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم ثمانية عشر جثمانًا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.