المستشار الألماني الجديد يلتقي ترامب في واشنطن يوم الخميس

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس سيسافر إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس المقبل.وستكون هذه أول زيارة يقوم بها ميرتس إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه في السادس من أيار، وتأتي وسط توتر شديد بين الشركاء عبر الأطلسي بسبب التجارة والحرب الأوكرانية.