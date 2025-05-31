ترامب نصح ماكرون بإبقاء باب الطائرة مغلقًا

نصح الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، نظيره الفرنسيّ إيمانويل ماكرون بإبقاء باب الطائرة مغلقًا، عقب الضجة التي أثارها مقطع فيديو له ولزوجته بريجيت لدى وصولهما الى فيتنام، ظهر فيه أنّ السيدة الأولى تصفع زوجها.



وقال ترامب خلال مؤتمر صحافيّ في البيت الأبيض: "لم يكن ذلك جيدًا".