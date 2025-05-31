إيران تندد بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعتبره "سياسيا"

ندّدت وزارة الخارجية الإيرانية بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يفيد بأنّها كثّفت إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، واصفة إياه بأنّه "سياسي وغير متوازن".



وقالت الوزارة في بيان إنّ "بنية ومضمون هذا التقرير الذي تمّ إعداده لأغراض سياسية غير متوازنَين ويفتقران إلى تقييم شامل ودقيق للعوامل المؤثرة على الوضع الحالي".