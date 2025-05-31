عراقجي: عُمان قدمت بنود اقتراح أميركي للاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن نظيره العماني قدم في خلال زيارة قصيرة لطهران اليوم السبت بنود مقترح أميركي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق نووي بين طهران وواشنطن.



وأضاف عراقجي في منشور على منصة إكس أن إيران "سترد على المقترح الأميركي بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني".



ويأتي تصريح عراقجي قبل جولة سادسة مرتقبة من المحادثات بين واشنطن وطهران لحل النزاع المستمر منذ عقود حول البرنامج النووي الإيراني.



ولم يُعلن بعد عن موعد المحادثات ولا مكانها.