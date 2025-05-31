الجيش الإسرائيلي يعلن صواريخ أطلقت من غزة في مناطق غير مأهولة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ صفارات الإنذار دوّت في جنوب البلاد بعد إطلاق صواريخ عدّة من قطاع غزة، مشيرا إلى أنّها سقطت في مناطق غير مأهولة.وقال الجيش في بيان: "بعد انطلاق صفارات الإنذار في الساعة 19,01 (16,01 بتوقيت غرينتش) في عين هشلوشا ونيريم، تمّ تحديد صواريخ عدّة عبرت إلى إسرائيل من قطاع غزة وسقطت في مناطق مفتوحة".