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الجيش الإسرائيليّ: قضينا على قائد الجناح العسكريّ لـ"حماس" محمد السنوار
أخبار دولية
2025-05-31 | 13:42
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الجيش الإسرائيليّ: قضينا على قائد الجناح العسكريّ لـ"حماس" محمد السنوار
أكّد الجيش الإسرائيليّ أنّه قضى على قائد الجناح العسكريّ لـ"حماس" محمد السنوار، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي.
وقال: "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيليّ والشاباك في التاريخ الموافق 13 أيار 2025، شنت طائرات حربية غارات في منطقة خان يونس، والتي أسفرت عن تصفية محمد السنوار، قائد الجناح العسكريّ التابع لمنظمة "حماس".
وأضاف: "قد أسفرت تلك الغارة كذلك عن تصفية كل من محمد شبانة، قائد لواء رفح في منظمة حماس ومهدي كوارع، قائد كتيبة جنوب خان يونس في المنظمة.
وتمت تصفيتهم أثناء تواجدهم في مجمع قيادة وسيطرة تحت الأرض، يقع تحت المستشفى الأوروبيّ في خان يونس".
وأوضح أنّ "محمد السنوار كان من أبرز وأقدم قادة الجناح العسكري لحماس، وأدّى دورًا محوريًا في تخطيط وتنفيذ مجزرة الـ 7 من تشرين الأوّل الدموية، حيث شغل حينها وظيفة رئيس ركن العمليات".
ولفت إلى أنّه "كان يُعتبر من الشخصيات المؤثرة والمركزية في عملية صنع القرار لدى حركة حماس، ورسم الاستراتيجية والسياسات المتبعة لدى جناحها العسكريّ".
وقال: "وبصفته قائدًا للجناح العسكريّ، عمل على دفع عمليات عديدة تُعنى بإعادة بناء وتعزيز قدرات الجناح العسكريّ".
وأوضح أنّ "محمد شبانة، فكان من المدبرين والمنفذين لمجزرة الـ 7 من تشرين الأول، وقاد عملية احتجاز العديد من المختطفين في جنوب قطاع غزة. وخلال حرب "السيوف الحديدية".
ولفت إلى أنّه "وجّه العديد من المخططات ضد القوات الإسرائيلية العاملة في منطقة جنوب القطاع، وساهم في إطلاق عدد كبير من القذائف الصاروخية من منطقة لواء رفح باتجاه أراضي إسرائيل".
كما أوضح أنّ "مهدي كوارع بدأ نشاطه في صفوف حماس كصانع سلاح وعنصر عسكريّ في لواء خان يونس، ثم تولى مسؤولية قوات النخبة التابعة للواء، وأخيرًا تمت ترقيته ليشغل وظيفة قائد كتيبة جنوب خان يونس".
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