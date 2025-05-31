ويتكوف: رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار "غير مقبول على الإطلاق"

انتقد موفد الولايات المتحدة الى الشرق الأوسط رد حركة حماس على الاقتراح الأميركي في شأن وقف إطلاق النار في غزة والذي أعلنت فيه أنها ستفرج عن عشرة رهائن أحياء.وكتب ستيف ويتكوف على منصة اكس: "إنه غير مقبول على الاطلاق ويعيدنا الى الوراء. على حماس أن تقبل بالاقتراح الذي قدمناه كأساس لإجراء مفاوضات يمكن ان نبدأها اعتبارا من الأسبوع المقبل".