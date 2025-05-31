وزير خارجية إسرائيل: حماس مسؤولة عن استمرار الحرب في غزة

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن حركة حماس مسؤولة عن استمرار الحرب في غزة برفضها إطلاق الرهائن والتخلي عن سلاحها.وجاء هذا التعليق في الوقت الذي قالت فيه حماس إنها تسعى إلى إدخال تعديلات على مقترح تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق نار مؤقت مع إسرائيل في غزة.ووصف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف رد حماس بأنه "غير مقبول على الإطلاق".