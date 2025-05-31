نتنياهو: حماس مستمرة في رفض مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس تواصل رفض مقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، لوقف إطلاق النار في غزة.



وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستواصل عملياتها في غزة من أجل إعادة الرهائن وهزيمة حماس.