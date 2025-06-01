الموفد الأميركي يصف رد حماس على مقترحه لهدنة في غزة بأنه "غير مقبول"

أعلنت حركة حماس السبت أنّها سلّمت الوسطاء ردّها على الاقتراح الأميركي لهدنة في قطاع غزة حيث تخوض حربا مع إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023، لكن الموفد الاميركي سارع إلى اعتباره "غير مقبول على الإطلاق".وفي حين قال مصدر في الحركة لوكالة فرانس برس إن الردّ "إيجابي"، لكنه يشدد على "ضمان وقف دائم لإطلاق النار"، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن رد حماس "غير مقبول"، متّهما الحركة بالتشبث بـ"رفضها".ويأتي إعلان الحركة غداة تهديدات وجّهها إليها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، داعيا إياها إلى القبول بالاقتراح الأميركي بشأن الهدنة، وإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، أو "يتم القضاء عليها".وتزامنت هذه التهديدات مع تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ هدنة في القطاع المدمّر باتت "قريبة جدا".