«الشرق الأوسط» تنشر رد «حماس» على مقترح ويتكوف..

روسيا تحقق في "أعمال إرهابية" بعد تفجير جسرين

روسيا تحقق في "أعمال إرهابية" بعد تفجير جسرين

الموفد الأميركي يصف رد حماس على مقترحه لهدنة في غزة بأنه "غير مقبول"