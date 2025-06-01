روسيا تحقق في "أعمال إرهابية" بعد تفجير جسرين

فتحت روسيا تحقيقا في "أعمال إرهابية" بعد تفجير جسرين خلال الليل في منطقتين محاذيتين لأوكرانيا، على ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية الأحد.وقالت سفيتلانا بيترينكو المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية "صنف الحادثان على أنهما أعمال إرهابية"، وفق ما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي الرسمية.