الشرع في الكويت

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم إلى دولة الكويت، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن الدعوة جاءت، في إطار "تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت"، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز العمل العربي المشترك.



ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا" كان في استقبال الشرع، وزير الخارجية ورئيس بعثة الشرف المرافقة عبد الله علي اليحيا، فيما يرافق الرئيس السوري وفد رسمي يضم وزير الخارجية أحمد الشيباني، وعددا من كبار المسؤولين في الحكومة السورية.



