روسيا تعلن السيطرة على قرية في منطقة سومي حيث تخشى كييف هجوما

اعلنت روسيا الاحد أنها سيطرت على قرية في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا، حيث تخشى كييف هجوما جديدا واسع النطاق.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قواتها سيطرت على قرية أوليكسييفكا غير البعيدة من الحدود الروسية. وسبق أن اعلنت موسكو السيطرة على قرى عدة في هذه المنطقة، وأمرت أوكرانيا السبت بعمليات إجلاء الزامية.