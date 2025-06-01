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مقتل شخصين واعتقال 500 في فرنسا خلال احتفالات فوز باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

أخبار دولية
2025-06-01 | 08:29
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مقتل شخصين واعتقال 500 في فرنسا خلال احتفالات فوز باريس سان جيرمان بدوري الأبطال
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مقتل شخصين واعتقال 500 في فرنسا خلال احتفالات فوز باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 500 شخص خلال الاحتفالات بفوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأفادت أنباء عن مقتل شخصين وإصابة 192 آخرين، في الوقت الذي تم فيه التخطيط لمزيد من الاحتفالات اليوم الأحد.

وانطلقت احتفالات صاخبة في جميع أنحاء العاصمة الفرنسية وضواحيها مساء أمس السبت بعد أن سحق سان جيرمان منافسه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5 - صفر ليفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وكانت التقديرات الأولية لوزارة الداخلية حتى صباح اليوم تشير إلى اعتقال 559 شخصًا من بينهم 491 في باريس، ما أدى إلى وضع 320 شخصًا رهن الاحتجاز لدى الشرطة، 254 منهم في العاصمة.

وقال رئيس شرطة باريس لوران نونيز للصحفيين إن حادثًا مميتًا وقع عندما توفي شاب في العشرينيات من عمره في تصادم مع سيارة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية إن شابًا يبلغ من العمر 17 عامًا توفي بعد تعرضه لطعنات في مدينة داكس في جنوب غرب البلاد.

وقال نونيز: "سيحدد التحقيق القضائي ما إذا كان الحادث في باريس مرتبطًا بالاحتفالات أم لا. في هذه المرحلة، يبدو أنه مرتبط بالاحتفالات".

وشهد شارع الشانزليزيه تحطيم مواقف للحافلات وإطلاق مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه نحو الحشود المتزايدة مع نزول آلاف من المشجعين إلى الشارع الذي يضم عددًا كبيرًا من المتاجر.

وأشارت وزارة الداخلية اليوم إلى اندلاع مئات الحرائق، بما في ذلك احتراق أكثر من 200 سيارة. وأصيب نحو 22 من أفراد قوات الأمن وسبعة من رجال الإطفاء.

وحذر نونيز من وقوع المزيد من المناوشات اليوم، إذ سيتوجه باريس سان جيرمان إلى الشانزليزيه قبل الاحتفال باللقب مع جماهيره في ملعب باريس دي برينس.

وقال نونيز: "نحن الآن في استراحة بين الشوطين، إذ ستقام مسيرة الاحتفال في شارع الشانزليزيه بعد ظهر اليوم".

وأضاف: "سيسمح فقط للمشاركين في المسيرة بدخول الموقع. وتم تحديد الحد الأقصى للحضور بما يزيد قليلًا عن 100 ألف شخص، ولن يسمح لأي شخص آخر بالدخول بعد ذلك".

وأشار إلى أنه "سيقام احتفال مساء اليوم في بارك دي برينس. ونتوقع أيضًا تجمعات كبيرة، وسنرد بنفس الحزم والشدة في حال وجود أي محاولات لقطع الطريق الدائري، أو مهاجمة قوات الأمن، أو التسبب في مزيد من الأضرار".

وقال نونيز أول أمس الجمعة إن باريس نشرت 5400 ضابط تحسبًا للاحتفالات عند فوز باريس سان جيرمان.
 

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