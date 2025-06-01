زيلينسكي: أوكرانيا ستحضر محادثات إسطنبول غدًا الإثنين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد أن أوكرانيا ستحضر اجتماعًا في إسطنبول غدًا الاثنين اقترحته روسيا.



وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام بعد اجتماعه مع مسؤولين أوكرانيين: "حددت مواقف أوكرانيا قبل الاجتماع في إسطنبول يوم الاثنين".



وأشار إلى أن الوفد الأوكراني سيرأسه مرة أخرى وزير الدفاع رستم أوميروف.

