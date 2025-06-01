وكالة الإعلام الروسية: الوفد الروسي غادر إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع أوكرانيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأحد نقلًا عن مصدر أن الوفد الروسي غادر إلى إسطنبول لحضور الجولة القادمة من المحادثات مع أوكرانيا والمزمعة غدًا الاثنين.