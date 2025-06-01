سفينة من "أسطول الحرية" تستعد للإبحار من إيطاليا نحو غزة

تستعد سفينة تابعة لأسطول الحرية على متنها الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا نونبرغ وآخرون للابحار من إيطاليا نحو غزة الأحد لنقل مساعدات انسانية الى القطاع، بحسب ما أفاد سياسي إيطالي وكالة فرانس برس.



ومن المقرر أن تبحر السفينة من ميناء مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية وعلى متنها زهاء 10 أشخاص "من بينهم غريتا تونبرغ"، بحسب ما أفاد ماركو غريمالدي، المسؤول في "تحالف الخضر واليسار"، وهو تكتل يساري قدم دعمًا لوجستيًا وإداريًا لإبحار السفينة.



و"أسطول الحرية" الذي تشكل سنة 2010 هو حركة دولية غير عنفية للتضامن مع الفلسطينيين تكتسي بعدًا إنسانيًا وتنشط ضد الحصار الإسرائيلي على غزة.



وقال غريمالدي لفرانس برس إن "السفينة ترفع راية الرأي العام، ونحن نحاول اسماع الصوت بشكل إضافي".



وكتب الصحافي أندريا لينيي، وهو أحد الأفراد على متن سفينة "مادلين" الشراعية، أن الأخيرة تنقل "عصير الفاكهة، والحليب، والأرز، والمعلبات، وألواح البروتين التي قدمها مئات من سكان كاتانيا".



وكانت ريما حسن، النائبة الفرنسية الفلسطينية في البرلمان الأوروبي، أعلنت الخميس أنها ستكون على متن السفينة، مشيرةً الى أن للعملية "أهدافًا متعددة: إدانة الحصار الإنساني والإبادة الجماعية المستمرة والإفلات من العقاب الممنوح لدولة إسرائيل ورفع مستوى الوعي الدولي".