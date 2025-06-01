الجيش الإسرائيلي يعلن إعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد إنطلاق صافرات الإنذار

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه اعترض صاروخًا قال إنه اطلق من اليمن، بعيد انطلاق صافرات الإنذار في القدس ومنطقة تل أبيب.وأشار الجيش في بيان إلى أنه "بعد صافرات الإنذار التي انطلقت قبل قليل في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن".