الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

روسيا تؤكد وقوع هجمات أوكرانية على مطارات عسكرية

أخبار دولية
2025-06-01 | 12:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
روسيا تؤكد وقوع هجمات أوكرانية على مطارات عسكرية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
روسيا تؤكد وقوع هجمات أوكرانية على مطارات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مطارات عسكرية روسية في خمس مناطق اليوم الأحد، ما تسبب في اشتعال النيران في عدة طائرات.

ووقعت الهجمات على مناطق مورمانسك وإيركوتسك وإيفانوفو وريازان وأمور. وقالت الوزارة إن الدفاعات الجوية تصدت للهجمات في كل المناطق باستثناء منطقتين هما مورمانسك وإيركوتسك.

وقالت الوزارة: "في منطقتي مورمانسك وإيركوتسك، أدى إطلاق طائرات مسيرة من منطقة قريبة من القاعدتين الجويتين إلى اشتعال النيران في عدة طائرات".

وتم إخماد الحرائق ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وأشارت الوزارة إلى أن السلطات اعتقلت بعض الأفراد المتورطين في الهجمات.

أخبار دولية

هجمات

أوكرانية

مطارات

عسكرية

LBCI التالي
ترامب يعلن سحب ترشيحه لحليف ايلون ماسك لتولي رئاسة وكالة ناسا
قيادي في حماس: لم نرفض اقتراح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-05-14

وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا أمس مطارات عسكرية ومواقع لتخزين الزوارق الأوكرانية المسيرة

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-20

الصين تؤكد دعمها لمباحثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب

LBCI
أخبار دولية
2025-04-18

الصين تؤكد أنها لم توفر "أسلحة فتاكة" إلى روسيا في الحرب الأوكرانية

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-26

روسيا: إسقاط 96 مسيرة أوكرانية وتعليق العمليات في مطارين بموسكو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:39

زيلينسكي يشيد بالعملية "العبقرية" التي استهدفت قواعد جوية روسية

LBCI
أخبار دولية
14:54

زيلينكسي: الهجوم على روسيا الأحد هو "الأبعد مدى" من جانب أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
14:49

حماس تؤكد إستعدادها "للشروع الفوري" في مفاوضات للتوصل إلى هدنة في غزة

LBCI
أخبار دولية
14:23

مسؤول لرويترز: أوكرانيا لم تخطر أميركا مسبقًا بهجمات على قواعد روسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
14:30

"كلنا بدنا سلام مش استسلام"... وليد توفيق في حديث مميز لـ"أرض الواقع" ومفاجآت بانتظار الجمهور (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:49

حماس تؤكد إستعدادها "للشروع الفوري" في مفاوضات للتوصل إلى هدنة في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-01

من الهند إلى لبنان... رسامة مفريان جديد للسريان الارثوذكس

LBCI
أخبار دولية
2025-05-25

في مستهل خدمته كأسقف لمدينة روما... البابا لاون الرابع عشر جدد دعوته إلى الوحدة والسلام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

كارول سماحة في أمستردام: الفن لا ينكسر حتى في أصعب الظروف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

باريس سان جيرمان بطل أوروبا والمشروع القطري بالنادي يحقق هدفه الأكبر بعد ١٤ سنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لقاء اللبنانيين الشيعة أطلق "وثيقة نحو 2030": قوة لبنان الحقيقية تقوم على الدولة ومؤسساتها الشرعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إسرائيل تواصل إعتداءاتها وسلامة المزارعين في الجنوب ضمن أولويات الوزارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

فضل الله: تجاهل الدولة لمسؤولياتها قد يدفع الناس للبحث عن وسائل للدفاع عن أنفسهم وأرضهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

تل أبيب توسع عملياتها في غزة وتفرض وقائع ميدانية جديدة…

LBCI
أخبار دولية
13:20

وقف النار في غزة محور مباحثات عقدت في عمّان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

بين لبنان والعراق شكر على الدعم المستمر وتفاهم على المزيد من التعاون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

مصير دور مورغان أورتاغوس في لبنان موضع متابعة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:21

عطلة المدارس والثانويات والمهنيات لمناسبة عيد الأضحى...

LBCI
أخبار لبنان
08:35

إنتهاء الجولة الأولى من إنتخابات نقابة أطباء لبنان في بيروت... هذه الأسماء الفائزة

LBCI
أخبار لبنان
03:38

القناة 14 الاسرائيلية: نائبة المبعوث الخاص الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستغادر منصبها قريبًا

LBCI
خبر عاجل
12:41

الدكتور الياس شلالا نقيبًا لأطباء لبنان في بيروت

LBCI
أمن وقضاء
09:47

الجيش: هدم معامل لتصنيع الكبتاغون ودهم منازل مطلوبين وتوقيف أشخاص في مناطق مختلفة

LBCI
حال الطقس
01:25

طقس ربيعي معتدل حتى الخميس... والحرارة ترتفع مجددًا نهاية الأسبوع

LBCI
خبر عاجل
07:41

أدرعي: طائرة للجيش الاسرائيلي قضت على أحد عناصر حزب الله الذي ينتمي إلى منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة أرنون جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لقاء اللبنانيين الشيعة أطلق "وثيقة نحو 2030": قوة لبنان الحقيقية تقوم على الدولة ومؤسساتها الشرعية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More