روسيا تؤكد وقوع هجمات أوكرانية على مطارات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مطارات عسكرية روسية في خمس مناطق اليوم الأحد، ما تسبب في اشتعال النيران في عدة طائرات.



ووقعت الهجمات على مناطق مورمانسك وإيركوتسك وإيفانوفو وريازان وأمور. وقالت الوزارة إن الدفاعات الجوية تصدت للهجمات في كل المناطق باستثناء منطقتين هما مورمانسك وإيركوتسك.



وقالت الوزارة: "في منطقتي مورمانسك وإيركوتسك، أدى إطلاق طائرات مسيرة من منطقة قريبة من القاعدتين الجويتين إلى اشتعال النيران في عدة طائرات".



وتم إخماد الحرائق ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وأشارت الوزارة إلى أن السلطات اعتقلت بعض الأفراد المتورطين في الهجمات.